Orbán busca mais petróleo e gás da Rússia em negociações no Kremlin com Putin

Orbán, considerado o líder mais próximo de Putin na UE, voltou a defender a continuidade das importações de energia russa, afirmando que "a energia russa forma a base do abastecimento energético da Hungria".

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, reuniu-se nesta sexta-feira, 28, com o presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin, reforçando a aproximação com Moscou e contrariando esforços da União Europeia para isolar a Rússia pela guerra na Ucrânia.

A visita ocorre após o premiê obter em Washington uma isenção das sanções impostas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às russas Lukoil e Rosneft. Segundo ele, a medida garante o fornecimento "a preço acessível" durante este inverno do Hemisfério Norte e em 2026. Enquanto a Europa reduziu a dependência do petróleo e gás russos, a Hungria manteve - e até ampliou - suas compras, argumentando que alternativas poderiam provocar "colapso econômico".

Putin elogiou a "posição equilibrada" de Orbán sobre o conflito, enquanto cresce a expectativa por uma rodada de negociações envolvendo o enviado de Trump, Steve Witkoff, que deve viajar a Moscou na próxima semana para discutir o plano de paz apresentado pelo republicano, criticado por favorecer Moscou. O Kremlin confirmou anteriormente que recebeu os "parâmetros principais" da proposta revisada após reuniões EUA-Ucrânia.

(*Fonte: Associated Press)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.