Operação israelense no sul da Síria deixa 10 mortos

"O número de mártires da agressão israelense contra Beit Jann aumentou para 10, incluindo mulheres e crianças, enquanto outros continuam retidos sob os escombros", informou a emissora local.

As forças israelenses mataram 10 pessoas nesta sexta-feira (28) no sul da Síria, anunciou a televisão estatal síria, depois que o Exército do Estado hebreu efetuou uma operação na região para "deter suspeitos" de um grupo islamista.

O Exército israelense havia anunciado uma operação no sul da Síria contra o grupo libanês Jamaa Islamiya, ativo neste país e no Líbano, e aliado do movimento islamista palestino Hamas.

"Durante a madrugada de quinta para sexta-feira, com base nas informações compiladas nas últimas semanas, as forças (...) lançaram uma operação com o objetivo de deter suspeitos pertencentes à organização Jamaa Islamiya", afirma um comunicado militar.

"Os suspeitos operavam na localidade de Beit Jann, no sul da Síria, e executavam atividades terroristas contra civis do Estado de Israel", acrescenta o texto. Seis soldados ficaram feridos, três em estado grave, segundo a nota militar israelense.

Desde a queda do líder sírio Bashar al-Assad em dezembro de 2024 e o início do novo governo islamista em Damasco, Israel executou centenas de ataques na Síria.