O Palmeiras reage 'quando ninguém acredita', diz Abel Ferreira

O Palmeiras chega à final da Copa Libertadores contra o Flamengo depois de uma sequência de cinco jogos sem vitória, mas o técnico português Abel Ferreira disse nesta sexta-feira (28) que a equipe tem a capacidade de reagir quando "ninguém acredita". "É uma equipe com espírito (...), capaz de virar resultados quando ninguém acredita", comentou Abel em entrevista coletiva no Estádio Monumental de Lima, palco do jogo decisivo de sábado.

Foi assim na semifinal da Libertadores: o Verdão respondeu com uma goleada por 4 a 0 sobre a LDU no jogo de volta, depois de ter perdido por 3 a 0 na ida. Abel tem a chance de se tornar o terceiro técnico tricampeão da América, depois das conquistas de 2020 e 2021 em seu ciclo de cinco anos à frente do Palmeiras. Os únicos que conseguiram o feito até aqui são os argentinos Carlos Bianchi, que levantou o troféu em quatro ocasiões, e Osvaldo Zubeldía, em três. "Sinceramente, não ligo para isso (...) Isso é o que eu guardo, mais do que se sou primeiro, sou segundo, sou terceiro, fiz tudo o que eu podia para preparar a meus jogadores", disse. "Não é Abel, é Palmeiras".

O português evitou fazer comparações com a final de 2021, na qual o Palmeiras derrotou o Flamengo em Montevidéu. "Cada uma delas foi em um contexto diferente, a única coincidência é o trabalho, o sacrifício", afirmou. Abel, cujo contrato termina no final do ano, expressou novamente sua vontade de continuar no Palmeiras.