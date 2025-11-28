Kast amplia vantagem sobre Jara na disputa por presidência do Chile, diz pesquisa

O candidato direitista José Antonio Kast ampliou a vantagem na disputa no 2º turno pela presidência do Chile, mostra um novo levantamento eleitoral do Chile produzido pela AtlasIntel, em parceria com a Bloomberg . Segundo a pesquisa, Kast aparece com 56,9% dos votos totais, contra 35% da candidata governista Jeannette Jara.

Nos votos válidos, o direitista chega a 61,9%, abrindo mais de 23 pontos sobre a ex-ministra.

Baixa popularidade de Boric

O avanço ocorre em meio a índices baixos de popularidade do governo atual do presidente do Chile, Gabriel Boric.

A pesquisa registra 63,9% de desaprovação ao presidente e apenas 34,2% de aprovação. A avaliação da gestão acompanha a tendência: 55,6% a classificam como ruim ou muito ruim, frente a 27% que a veem como boa ou excelente.