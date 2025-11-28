Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kast amplia vantagem sobre Jara na disputa por presidência do Chile, diz pesquisa

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O candidato direitista José Antonio Kast ampliou a vantagem na disputa no 2º turno pela presidência do Chile, mostra um novo levantamento eleitoral do Chile produzido pela AtlasIntel, em parceria com a Bloomberg. Segundo a pesquisa, Kast aparece com 56,9% dos votos totais, contra 35% da candidata governista Jeannette Jara.

Brancos, nulos e indecisos somam 8,1%.

Nos votos válidos, o direitista chega a 61,9%, abrindo mais de 23 pontos sobre a ex-ministra.

Baixa popularidade de Boric

O avanço ocorre em meio a índices baixos de popularidade do governo atual do presidente do Chile, Gabriel Boric.

A pesquisa registra 63,9% de desaprovação ao presidente e apenas 34,2% de aprovação. A avaliação da gestão acompanha a tendência: 55,6% a classificam como ruim ou muito ruim, frente a 27% que a veem como boa ou excelente.

A percepção sobre os líderes também reflete o ambiente político: Kast é o único com imagem líquida positiva (52% positiva, 42% negativa), enquanto Jara tem saldo negativo de 27 pontos porcentuais e Boric, de 29 pontos.

A pesquisa entrevistou 9.012 adultos de forma online entre 22 e 27 de novembro de 2025, com margem de erro de 1 ponto porcentual para mais ou para menos e taxa de confiança de 95%.

