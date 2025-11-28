Israel ataca vila no sul da Síria e mata 10 pessoas

Ao menos 10 pessoas morreram, entre elas mulheres e crianças, durante um ataque do Exército de Israel no sul da Síria nesta sexta-feira, 28. A mídia local informa que as forças israelenses invadiram uma vila e abriram fogo quando confrontadas por moradores. Já o Exército diz que a operação na área visava "prender suspeitos" de um grupo islamista. A investida foi contra a cidade de Beit Jann. O exército israelense diz que a operação foi contra o grupo libanês Jamaa Islamiya.

A população atirou contra as tropas israelenses, ferindo seis soldados que foram levados para um hospital, disseram os militares. As tropas israelenses atiraram de volta e também responderam com apoio aéreo, disseram os militares em nota.