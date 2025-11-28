Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortes explosões são ouvidas no centro de Kiev

Fortes explosões são ouvidas no centro de Kiev

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um forte estrondo foi ouvido em Kiev na noite desta sexta-feira (28), relataram jornalistas da AFP e o prefeito da capital ucraniana.

"Explosões na capital. As forças de defesa antiaérea estão em operação", escreveu no Telegram o prefeito Vitali Klitschko, que pediu à população que buscasse abrigo.

"O ataque inimigo em Kiev continua", acrescentou.

Tymur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev, informou que um edifício residencial e alguns carros foram danificados.

Um menor ficou ferido no ataque, segundo as informações preliminares divulgadas por Tkachenko.

"Há drones inimigos sobre a cidade, com a defesa antiaérea respondendo. Há múltiplos alvos nos arredores da capital", escreveu ele no Telegram.

No início desta semana, fortes explosões sacudiram Kiev durante a madrugada, enquanto drones e mísseis russos caíam sobre a capital, provocando incêndios em prédios residenciais.

As autoridades da cidade informaram que sete pessoas morreram.

bur-kjm/atm/mr/lm/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar