Fortes explosões são ouvidas no centro de Kiev

Um forte estrondo foi ouvido em Kiev na noite desta sexta-feira (28), relataram jornalistas da AFP e o prefeito da capital ucraniana. "Explosões na capital. As forças de defesa antiaérea estão em operação", escreveu no Telegram o prefeito Vitali Klitschko, que pediu à população que buscasse abrigo.

"O ataque inimigo em Kiev continua", acrescentou. Tymur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev, informou que um edifício residencial e alguns carros foram danificados. Um menor ficou ferido no ataque, segundo as informações preliminares divulgadas por Tkachenko. "Há drones inimigos sobre a cidade, com a defesa antiaérea respondendo. Há múltiplos alvos nos arredores da capital", escreveu ele no Telegram.