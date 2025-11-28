Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Emprego no Brasil resiste novamente às tarifas dos EUA

Autor AFP
O desemprego no Brasil caiu ao seu nível mais baixo desde 2012 durante o trimestre entre agosto e outubro, apesar das tarifas impostas pelos Estados Unidos.

A taxa de desocupação no período foi de 5,4%, uma queda de 0,2 ponto percentual (p.p.) em relação ao terceiro trimestre móvel anterior, que também se manteve em seu mínimo histórico, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Este é o menor nível na série histórica iniciada em 2012 pelo IBGE.

O resultado é positivo para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após enfrentar tarifas americanas de até 50% sobre vários produtos brasileiros, que entraram em vigor em 6 de agosto. 

Desde então, Washington anunciou isenções para alguns itens, incluindo carne bovina e café, dos quais o Brasil é o maior produtor e exportador mundial. 

Segundo o IBGE, havia pouco menos de seis milhões de pessoas em busca de emprego no país, o menor número desde o início da série histórica. A taxa de desocupação atingiu 6,2% no mesmo período em 2024. 

Apesar da queda na população desempregada, a proporção de brasileiros que trabalham no setor informal permanece elevada: 37,8%. 

A economia brasileira cresceu 3,4% no ano passado.

