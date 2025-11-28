Economia indiana cresceu 8,2% no terceiro trimestre e superou as expectativas

A economia da Índia cresceu 8,2% em termos anuais no período de julho a setembro, muito acima do que os analistas esperavam, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira(28). O crescimento foi mais robusto do que o do trimestre anterior (7,8%) e superou de longe as expectativas do mercado, que previa um avanço de 7,4%, segundo o Ministério de Estatísticas da Índia.

Os dados foram impulsionados pelo aumento da demanda dos consumidores, pelo sólido crescimento do setor industrial e por fatores estatísticos. Também reafirmam a posição da Índia como a economia de crescimento mais rápido do mundo, o que representa uma boa notícia para os representantes políticos. As autoridades do país têm enfrentado uma moeda local enfraquecida, exportações em queda e a redução progressiva das importações de petróleo russo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifas de 50% sobre a maioria dos produtos indianos como punição pelas compras de petróleo russo por Nova Délhi, que, segundo Washington, contribuem para financiar a invasão russa da Ucrânia.