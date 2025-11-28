'É um privilégio', diz Filipe Luís ao voltar como técnico à final da Libertadores

Filipe Luís disse nesta sexta-feira (28) desfrutar do "privilégio" de voltar como técnico a uma final da Copa Libertadores, torneio que venceu duas vezes como jogador do Flamengo, que no sábado disputará o título contra o Palmeiras em Lima. "É muito diferente. Primeiro, é um privilégio estar na final com a camisa do Flamengo. É difícil estar aqui, chegar nesse nível. É um momento especial para mim e para os jogadores", comentou o técnico do clube carioca durante a coletiva de imprensa na véspera do jogo no Estádio Monumental da capital peruana.

"É muito diferente estar como treinador. Mas estou curtindo a minha experiência", acrescentou o ex-lateral-esquerdo de 40 anos, que como jogador do Mengão conquistou a Libertadores em 2019 e 2022. "É um sentimento diferente porque quando eu era jogador eu tinha que pensar em mim, na minha perna, no meu corpo, como eu ia me comportar dentro do campo agora. Mas agora como treinador eu tenho que preparar tudo para todos os jogadores", explicou. Mas sua carreira na Libertadores também teve decepções, como a final perdida para o Palmeiras em 2021. Filipe Luís, no entanto, evita falar em revanche com o Verdão. "Daquele grupo do Flamengo, são muitos jogadores novos, o treinador também é outro. Os jogadores do Palmeiras também muitos são novos, ficaram poucos remanescentes. É um momento diferente", analisou.

Filipe Luís destacou que Flamengo e Palmeiras "se conhecem muito". Os dois clubes disputaram nesta temporada, cabeça a cabeça, o título do Brasileirão. Faltando duas partidas, o Flamengo lidera com cinco pontos de vantagem. "Vai ser um jogo que vai estar nos detalhes", sublinhou o ex-jogador, que assumiu o comando do Flamengo no ano passado no lugar de Tite.

"Tudo o que estou vivendo com o Flamengo é um orgulho", disse. "Nunca perdi a ambição." Sobre seu futuro, agora que seu sucesso chama a atenção de clubes europeus, preferiu ser cauteloso e lembrou um de seus mentores, o argentino Diego Simeone, que o treinou em sua passagem pelo Atlético de Madrid. "Aprendi com ele que, se você quer merecer essa cadeira [de técnico], tem que ir jogo a jogo", destacou.