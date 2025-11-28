Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dezenas de mulheres receberam atendimento inadequado para câncer de mama em região da Inglaterra

Dezenas de mulheres receberam atendimento inadequado para câncer de mama em região da Inglaterra

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dezenas de mulheres com câncer de mama foram tratadas com atraso ou submetidas a mastectomias desnecessárias devido às "falhas" de uma unidade do sistema de saúde pública no nordeste da Inglaterra, segundo um relatório independente. 

O informe, encomendado pela unidade do Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) que atende a região de Darlington, sobre seu Serviço de Cirurgia Mamária, menciona "falhas sistêmicas e persistentes" e "práticas ultrapassadas". 

Segundo o estudo, essas deficiências incluem atrasos no diagnóstico, tumores não detectados e uma "alta taxa" de intervenções cirúrgicas, incluindo mastectomias. 

Embora o relatório seja às vezes confuso sobre o número exato de mulheres afetadas, uma investigação complementar da BBC publicada nesta sexta-feira indica que a regional está analisando casos de mais de 200 mulheres, das quais 43 declararam ter sofrido um "prejuízo substancial". 

A delegação do serviço nacional de saúde, que administra nove hospitais, apresentou na terça-feira suas desculpas "às pacientes e às suas famílias". 

Segundo investigações realizadas em 2024 e citadas pela BBC, quase metade das mulheres diagnosticadas com câncer de mama nessa unidade foram submetidas à mastectomia, enquanto a média no Reino Unido, segundo a organização beneficente Breast Cancer Now, era de apenas 27%. 

Além disso, apenas 7,5% das mastectomias realizadas nos estabelecimentos dessa regional foram seguidas de uma reconstrução mamária imediata, muito abaixo do mínimo nacional recomendado de 25%. 

Kate Driver, de 31 anos, contou à BBC que teve de esperar semanas pelo seu diagnóstico. Uma vez recebido, a equipe lhe prescreveu uma mastectomia sem reconstrução imediata. 

A paciente preferiu recorrer a uma clínica vinculada a outra regional.

adm/cat/psr/eg/jc/dd 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar