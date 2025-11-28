Dezenas de migrantes retidos na fronteira ao tentar sair do Chile e entrar no Peru

Dezenas de migrantes que querem sair do Chile ficaram retidos na fronteira com o Peru, informaram as autoridades nesta sexta-feira (28), em um contexto de temor diante da ameaça do candidato presidencial chileno de extrema direita José Antonio Kast de expulsar os sem documentos. Um vídeo publicado pelo governador da região fronteiriça de Arica, cerca de 2.200 km ao norte de Santiago, mostra dezenas de pessoas tentando sair do Chile na passagem de Chacalluta-Santa Rosa.

"Não querem nos deixar entrar no Peru (...) há medo de que nos tirem à força", afirmou um migrante venezuelano, que preferiu não ser identificado, ao meio digital The Clinic. O canal peruano Rádio Tacna divulgou, por sua vez, imagens de migrantes com crianças no colo na estrada próxima ao posto fronteiriço. "Formou-se uma concentração de pessoas migrantes que desejam deixar o país e que tiveram dificuldades em seu ingresso no Peru", disse à imprensa o ministro chileno de Segurança, Luis Cordero, sem especificar um número. O ultraconservador Kast, favorito para vencer o segundo turno de 14 de dezembro no Chile contra a candidata de esquerda Jeannette Jara, promete expulsar os 330 mil imigrantes sem documentos, em sua maioria venezuelanos, aos quais vincula a onda de insegurança.

"Aos imigrantes irregulares no Chile, digo que faltam 103 dias para que saiam voluntariamente de nossa pátria. (...) Se não saírem voluntariamente, terão que sair depois que eu assumir a presidência", disse Kast em um vídeo publicado nesta sexta-feira em suas redes sociais. Do lado peruano, o presidente interino José Jerí afirmou nesta sexta-feira, no X, que convocou uma reunião extraordinária de ministros para declarar "estado de emergência e assim redobrar os esforços com as Forças Armadas em sua vigilância" na fronteira com o Chile. Em abril de 2023, o Peru decretou por dois meses o estado de emergência e a militarização de suas fronteiras para reforçar os controles diante da chegada de migrantes do Chile, aos quais se exige documentação em ordem para entrar.