O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunciou nesta sexta-feira, 28, a renúncia do chefe de seu gabinete, Andrii Yermak, que também era o principal negociador do país nas conversas com os EUA, após a residência de Yermak ser revistada por investigadores anticorrupção. A ação acontece em um momento em que Kiev está sob intensa pressão norte-americana para assinar um acordo de paz para a guerra contra a Rússia.

Yermak tem sido um confidente de Zelenski por anos, e o líder ucraniano há muito resiste à pressão para substituí-lo. Sua saída é um golpe para o líder ucraniano que corre o risco de perturbar sua estratégia de negociação. Em referência à provável controvérsia sobre a longa permanência de Yermak ao seu lado, Zelenski disse que a Rússia estava esperando que a Ucrânia cometesse erros e perturbasse as delicadas e tensas negociações de paz.