Barranquilla e Santa Cruz de la Sierra receberão as finais da Sul-Americana em 2026 e 2027

Barranquilla, na Colômbia, e Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, receberão as finais da Copa Sul-Americana em 2026 e 2027, respectivamente, informou a Conmebol nesta sexta-feira (28). As duas cidades receberão pela primeira vez a decisão do segundo torneio de clubes mais importante do continente, depois da Copa Libertadores.

"Ambas as designações representam um reconhecimento ao compromisso dessas duas cidades com o desenvolvimento do futebol sul-americano", escreveu a Conmebol em comunicado. A entidade não confirmou os estádios que serão palco das finais, mas a prefeitura de Barranquilla afirmou que a decisão de 2026 vai acontecer no Metropolitano Roberto Meléndez, com capacidade para 46 mil espectadores. Casa da seleção colombiana nas Eliminatórias, o Metropolitano será reformado para o ano que vem, segundo as autoridades da cidade. "É uma imensa alegria receber esta final na nossa cidade (...) Barranquila espera por vocês!", comemorou o prefeito Alejandro Char, na rede social X.

A cidade colombiana será palco da final da Sul-Americana depois de perder a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027 e de não organizar um Grande Prêmio de Fórmula 1. Por sua vez, Santa Cruz de la Sierra estava programada para receber a final da Sul-Americana de 2025, que acabou sendo disputada no último sábado em Assunção, com o Lanús sendo campeão derrotando o Atlético-MG nos pênaltis. A cidade boliviana perdeu a sede devido a problemas no cronograma das obras no estádio Ramón "Tahuichi" Aguilera.