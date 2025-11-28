Após ficar fora da final da Libertadores em 2021, Léo Pereira busca redenção contra o Palmeiras

Por causa de uma suspensão, o zagueiro Léo Pereira perdeu a final da Copa Libertadores em 2021, na qual o Palmeiras superou o Flamengo na prorrogação. Agora, ele se prepara para ser titular na decisão deste sábado, uma revanche contra o time paulista pelo troféu continental. "Aconteceu algo terrível nas semifinais, eu prejudiquei a equipe e fui castigado", comentou nesta sexta-feira (28) o defensor de 29 anos sobre a punição recebida à época, após um encontrão com um jogador do Barcelona de Guayaquil (Equador).

"Foi terrível para mim, por tudo que representou essa final", insistiu Léo Pereira em entrevista coletiva no Estádio Monumental de Lima, o palco da grande final deste ano. "O Palmeiras não deve nada a nós. Nós devemos a nós mesmos", afirmou sobre a revanche entre os quadros carioca e paulista na decisão do certame continental. O camisa 4 rubro-negro considerou que o fator mental será chave nesse duelo: "O jogo passa muito por acreditar, e nós acreditamos muito no plano de jogo de Filipe Luís." O companheiro de zaga de Léo Pereira ainda é dúvida na decisão. Léo Ortiz vem de lesão, mas tem treinado normalmente nos últimos dias, enquanto o veterano Danilo surge como alternativa.