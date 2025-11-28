Alemanha elaborou 'plano secreto de guerra' contra a Rússia

Elaborado há dois anos e meio por oficiais do alto escalão alemão, documento de 1,2 mil páginas foi revelado por jornal americano. País se prepara para eventual ataque russo antes de 2029.Rodovias que viram pistas de pouso para aviões, 'cidades' erguidas em duas semanas e uma logística para trazer 800 mil soldados alemães, americanos e de outros países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o front em caso de uma guerra com a Rússia . Esses são alguns dos principais pontos do "OPLAN DEU”, o plano secreto da Alemanha para responder a um eventual ataque de Moscou num futuro próximo. O documento de 1,2 mil páginas foi traçado há cerca de dois anos e meio por membros do alto escalão do Exército Alemão, revela uma matéria do jornal americano The Wall Street Journal desta quarta-feira (26/11). De acordo com a reportagem, oficiais do exército alemão acreditavam, a princípio, que a Rússia estaria pronta para atacar a Otan a partir de 2029. No entanto, uma série de eventos recentes de sabotagem, espionagem e invasão do espaço aéreo europeu, atribuídos a Moscou, levantam a suspeita de que um ataque por parte do país de Vladimir Putin possa ocorrer antes mesmo desse prazo. Um cessar-fogo com a Ucrânia, que vem sendo pressionada pelos Estados Unidos, também pode dar tempo e recursos para a Rússia preparar uma agressão a aliados da Otan, acrescentam analistas ouvidos pelo WSJ. Caso ocorra uma guerra entre Rússia e as potenciais ocidentais, a Alemanha teria um papel primordial pela localização geográfica, já que, com os Alpes formando uma barreira natural, as tropas da Otan teriam de cruzar o país para chegar à Europa Oriental. Além de detalhes logísticos envolvendo linhas férreas, rodovias, portos e caminhos pelos quais tropas e suprimentos seriam transportados, o plano também delineia como soldados e veículos seriam protegidos, alimentados e hospedados nesse deslocamento. Ainda de acordo com o WSJ, o OPLAN DEU também serviria para dissuadir a Rússia de uma eventual intenção de atacar os territórios da Otan. "O objetivo é prevenir a guerra deixando bem claro para nossos inimigos que, se eles nos atacarem, não serão bem-sucedidos", disse um oficial de alto escalão e um dos autores do plano ao jornal. Mudança de mentalidade A reportagem destaca como um dos principais desafios do plano justamente a mentalidade que foi adotada pela Alemanha após a Guerra Fria e a reunificação do país, em 1990. Um "otimismo pacífico" acabou fazendo com que Berlim deixasse de lado o investimento em infraestruturas de uso dual, que haviam sido pensadas para o caso de o Alemanha ficar no meio a um conflito global, como entre americanos e soviéticos. Um dos exemplos de estrutura de uso dual foram as autobahns , cuja construção previa a sua conversão para uma pista de pouso de aeronaves de grande porte. Para isso, os guarda-corpos podiam ser facilmente removidos, assim como a divisão central das faixas. Além disso, havia tanques subterrâneos de combustível e estruturas para a montagem instantânea de torres de controle aéreo. No entanto, após os anos 1990, esses projetos foram deixados de lado – e muitas das estradas mais recentes não possuem essa função de uso dual. Segundo o WSJ, o governo alemão acredita que 20% das rodovias e 25% das pontes precisam de reformas para permitir a passagem de veículos de grande porte. Para os portos do Mar do Norte e Báltico, estão sendo calculados investimentos de 15 bilhões de euros (R$ 93 bilhões), dos quais 3 bilhões somente para projetos que permitam o uso dual de infraestrutura. O plano de guerra da Alemanha também cita a necessidade de que sejam facilitadas as parcerias com o setor privado caso a ameaça russa se concretize. Empresas já vêm sendo acionadas para treinamentos, como foi o caso da Rheinmetall , especializada em logística, que assinou um contrato de 260 milhões de euros para dar suporte às tropas alemãs e da Otan, diz a reportagem. Nos últimos meses, a Rheinmetall efetuou, em 14 dias, a construção completa de um acampamento para 500 soldados, com alojamento, cinco postos de combustíveis, um refeitório e vigilância por drones, uma espécie de "cidade construída do nada em 14 dias e desmontada em sete", contou uma fonte da Rheimetall ao jornal americano. A operação, no entanto, revelou também as limitações da infraestrutura alemã: não houve capacidade para acomodar todos os veículos e o terreno era irregular, obrigando a empresa a transportar soldados de um lado para o outro. Mesmo assim, as forças armadas alemãs têm sido otimistas quanto à implementação do plano, ressalta o Wall Street Journal. "Considerando que começamops do zero no início de 2023, estamos muito satisfeitos com o ponto onde estamos hoje. É um projeto muito sofisticado", disse um dos coautores do OPLAN DEU ao jornal. fc/ra (EFE, ots) Autor: Fábio Corrêa