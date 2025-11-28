Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agência anticorrupção realiza buscas na casa de chefe de gabinete de Zelensky

Agência anticorrupção realiza buscas na casa de chefe de gabinete de Zelensky

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A agência anticorrupção ucraniana anunciou nesta sexta-feira (28) buscas na residência de Andrii Yermak, o poderoso chefe de gabinete do presidente Volodimir Zelensky. 

O anúncio é divulgado em um momento em que a Ucrânia mantém negociações com os Estados Unidos sobre um plano para encerrar a guerra com a Rússia. Yermak, de 54 anos, é o negociador-chave nesse processo. 

"A Agência Anticorrupção (NABU, na sigla em inglês) e a Promotoria Especializada Anticorrupção (SAP, na sigla em inglês) estão realizando (...) buscas na residência do chefe de gabinete presidencial", indicou o órgão em um comunicado, sem fornecer mais detalhes. 

Yermak, que ocupa o cargo desde 2020, dois anos antes do início da invasão russa à Ucrânia, confirmou essas informações. 

"A NABU e a SAP estão conduzindo investigações em minha residência. Os investigadores não encontram nenhum obstáculo" e receberam "acesso total ao meu apartamento", afirmou no Telegram. 

"Meus advogados estão lá e estão interagindo com as forças de segurança", acrescentou o chefe de gabinete, garantindo que cooperará "plenamente" com os investigadores. 

As investigações estariam relacionadas a um dos piores escândalos de corrupção que abalaram o país nas últimas semanas, e já provocaram a destituição de dois ministros, segundo vários deputados da oposição. 

O escândalo surgiu no início de novembro, quando a NABU revelou a existência de um "sistema criminoso", orquestrado, segundo os investigadores, por um aliado do presidente. A rede, de acordo com a mesma fonte, permitiu desviar 100 milhões de dólares (534 milhões de reais) do setor energético. 

Yermak, ex-produtor de cinema e advogado especialista em propriedade intelectual, é considerado por muitos como o segundo homem mais influente do país, atrás apenas do presidente. 

Sua influência sobre Zelensky levanta questionamentos até mesmo na equipe presidencial. Seus críticos o acusam de ter acumulado muitas funções.

bur-fv/mda/sba/sag/avl/jc/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

ucrânia rússia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar