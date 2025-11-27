Venezuela revoga licenças de operação de aéreas que cancelaram rotas após alerta dos EUA
A Venezuela anunciou nesta quarta-feira, 26, que revogou as licenças de operação de seis companhias aéreas. O país acusa as empresas de "terrorismo" após a suspensão de suas rotas em decorrência de um alerta dos Estados Unidos sobre atividades militares na região.
A medida se aplica à Iberia (Espanha), à TAP (Portugal), à Avianca (Colômbia), à Latam (Subsidiária colombiana da bilionária Latam), à Gol (Brasil) e à Turkish Airlines (Turquia), segundo publicação do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC). As companhias aéreas são acusadas de "unir-se às ações de terrorismo de Estado promovidas pelo governo dos Estados Unidos, suspendendo unilateralmente suas operações aéreas comerciais", diz o comunicado.
Na semana passada, os EUA alertaram as aeronaves que sobrevoavam o espaço aéreo venezuelano para que "exercessem extrema cautela" devido ao "agravamento da situação de segurança e ao aumento da atividade militar dentro e ao redor da Venezuela". (Com informações da Associated Press)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente