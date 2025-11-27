Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuela revoga licenças de operação de aéreas que cancelaram rotas após alerta dos EUA

Venezuela revoga licenças de operação de aéreas que cancelaram rotas após alerta dos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Venezuela anunciou nesta quarta-feira, 26, que revogou as licenças de operação de seis companhias aéreas. O país acusa as empresas de "terrorismo" após a suspensão de suas rotas em decorrência de um alerta dos Estados Unidos sobre atividades militares na região.

A medida se aplica à Iberia (Espanha), à TAP (Portugal), à Avianca (Colômbia), à Latam (Subsidiária colombiana da bilionária Latam), à Gol (Brasil) e à Turkish Airlines (Turquia), segundo publicação do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC). As companhias aéreas são acusadas de "unir-se às ações de terrorismo de Estado promovidas pelo governo dos Estados Unidos, suspendendo unilateralmente suas operações aéreas comerciais", diz o comunicado.

Na semana passada, os EUA alertaram as aeronaves que sobrevoavam o espaço aéreo venezuelano para que "exercessem extrema cautela" devido ao "agravamento da situação de segurança e ao aumento da atividade militar dentro e ao redor da Venezuela". (Com informações da Associated Press)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar