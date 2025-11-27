Trump aconselha Japão a não provocar a China sobre Taiwan, segundo WSJ
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aconselhou a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, a não provocar a China a respeito da soberania de Taiwan, informou o Wall Street Journal (WSJ).
Pequim reivindica o controle da ilha de regime democrático, que não descarta recuperar com o uso da força, e se envolveu em uma crise diplomática com Tóquio depois que Takaichi sugeriu que seu país poderia intervir militarmente após um eventual ataque chinês contra Taiwan.
Em uma ligação telefônica com Trump na segunda-feira, o presidente chinês, Xi Jinping, insistiu no tema e afirmou que a integração da ilha sob o domínio da China comunista constitui uma "parte integral da ordem internacional do pós-guerra", segundo o governo de Pequim.
Pouco depois, "Trump manteve uma conversa telefônica com Takaichi e a aconselhou a não provocar Pequim na questão da soberania da ilha", afirmou o WSJ, que citou fontes japonesas e uma fonte americana que acompanharam a ligação.
"O conselho de Trump foi sutil e não pressionou Takaichi a retratar-se de seus comentários", acrescentou o jornal.
Procurada pela AFP, uma porta-voz do gabinete de Takaichi se negou a fazer comentários.
A China expressou irritação com os comentários de Takaichi. O país convocou o embaixador em Tóquio e recomendou que seus cidadãos evitem as viagens ao Japão.
Na quarta-feira, a embaixada da China no Japão voltou a alertar seus cidadãos e recomendou cuidado, alegando um aumento da criminalidade no arquipélago.
aph/rsc/arm/atm/fp