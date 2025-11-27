Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tribunal turco absolve jornalistas acusados de envolvimento nos protestos em Istambul

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

Um tribunal de Istambul absolveu nesta quinta-feira (27) quatro jornalistas turcos, incluindo o fotógrafo da AFP Yasin Akgül, acusados de participar em uma manifestação ilegal que o grupo cobriu em março durante uma onda de protestos.

Os repórteres foram detidos no final de março em suas residências e permaneceram encarcerados por vários dias, depois que cobriram manifestações da oposição em apoio ao prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, preso pouco antes e que permanece detido.

O tribunal considerou que "não existe nenhum fundamento sólido que permita concluir que os acusados cometeram a mencionada infração".

Milhares de manifestantes e mais de 10 jornalistas, além de vários advogados, foram detidos durante a onda de protestos em apoio a Imamoglu, principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan. 

Os detidos foram acusados de infringir a lei sobre manifestações e reuniões públicas, um crime que pode resultar em uma pena de três anos de prisão. 

Além do jornalista da Agence France-Presse, o único que trabalha para um meio de comunicação internacional, figuravam como acusados os fotógrafos independentes Bulent Kiliç e Zeynep Kuray, além de Ali Onur Tosun, repórter do canal NOW Haber.

Todos afirmaram desde o início que apenas cobriram os protestos como jornalistas. Nenhum jornalista compareceu nesta quinta-feira ao tribunal de Çaglayan.

A direção da AFP pediu de maneira reiterada a absolvição de Akgül. O advogado Kemal Kumkumoglu argumentou no tribunal, em 24 de outubro, que não houve nenhuma infração.

Organizações de defesa da imprensa, como a Repórteres Sem Fronteiras (RSF), comemoraram a decisão judicial em um caso que consideraram "ilegítimo". 

"A absolvição dos jornalistas é um alívio, mas também demonstra que suas detenções foram arbitrárias", disse à AFP Erol Ondreroglu, da RSF.

