Tiroteio em Washington é investigado como ato terrorista, afirma FBI

Kash Patel, diretor do FBI, anunciou nesta quinta-feira, 27, que o ataque a tiros contra dois soldados da Guarda Nacional em Washington é investigado como um ato de terrorismo. "Trata-se de uma investigação em curso por terrorismo", declarou Patel em uma coletiva de imprensa. Autoridades locais disseram que o suspeito de 29 anos estava sob custódia e que aparentemente agiu sozinho. O tiroteio ocorreu a poucos quarteirões da Casa Branca, na véspera do Dia de Ação de Graças.

Segundo Jeffery Carroll, chefe assistente executivo do Departamento de Polícia Metropolitana de Washington, o atirador surgiu de uma esquina, levantou a arma e atirou contra os membros da Guarda Nacional. O suspeito também foi baleado, embora não esteja claro quem o feriu. Atirador entrou nos EUA por meio de programa migratório A secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, disse que o suspeito entrou nos EUA em setembro de 2021 por meio de um programa conhecido como Operação Aliados Bem-Vindos. O programa migratório foi desenvolvido durante o governo Biden depois que o Taleban retornou ao poder no Afeganistão em agosto de 2021. Ele permitiu a entrada de cidadãos afegãos aos Estados Unidos com concessões de permanência temporária de dois anos, mas sem nenhum tipo de status de imigração permanente.

Os afegãos inscritos no programa passaram por uma inspeção e foram alojados em bases militares dos EUA em todo o país antes de serem inseridos no país. Objetivo do programa O programa foi lançado pelo governo Biden como uma forma de ajudar os afegãos que foram cruciais em auxiliar as tropas americanas no país e o esforço de Washington em remodelar a sociedade civil no Afeganistão. A ideia era proteger aqueles que poderiam sofrer retaliações do Taleban se continuassem no Afeganistão.