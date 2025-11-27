Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Putin: Rússia cessará combates se Ucrânia deixar territórios reivindicados por Moscou

Putin: Rússia cessará combates se Ucrânia deixar territórios reivindicados por Moscou

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta quinta-feira (27) que Moscou cessará os combates na Ucrânia se Kiev se retirar dos territórios que Moscou reivindica como anexados.

"Se as forças ucranianas se retirarem dos territórios que controlam, então cessaremos as operações de combate", disse Putin durante uma visita ao Quirguistão. "Se não o fizerem, então vamos alcançar com meios militares".

bur/jj/an/pc/fp/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar