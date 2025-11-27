Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

AFP
AFP
Tipo Notícia

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

HONG KONG INCÊNDIO: Hong Kong procura desaparecidos após incêndio que deixou 65 mortos

EUA SEGURANÇA: Trump denuncia 'ato de terrorismo após ataque contra guardas em Washington

=== HONG KONG INCÊNDIO ===

HONG KONG:

Hong Kong procura desaparecidos após incêndio que deixou 65 mortos

Os bombeiros de Hong Kong procuravam nesta quinta-feira (27) mais de 250 pessoas desaparecidas após o grande incêndio que destruiu um complexo de arranha-céus residenciais e provocou pelo menos 65 mortes, no pior desastre em décadas no território.

=== EUA SEGURANÇA ===

WASHINGTON:

Trump denuncia 'ato de terrorismo' após ataque contra guardas em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou um "ato de terror" e prometeu reforçar as políticas anti-imigração depois que dois membros da Guarda Nacional foram baleados perto da Casa Branca, um ataque atribuído a um afegão.

(EUA política Afeganistão crime migração, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO  

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Venezuela revoga licenças de companhias aéreas que suspenderam voos

A Venezuela anunciou na quarta-feira (26) que revogou as licenças de operação no país de seis companhias aéreas, acusadas por Caracas de "terrorismo" depois que suspenderam os voos para o país devido a um alerta emitido pelos Estados Unidos sobre atividade militar na região.

(Venezuela EUA aviação, 540 palavras, já transmitida)

LIMA:

Ex-presidente do Peru Martín Vizcarra é condenado a 14 anos de prisão por corrupção

A justiça peruana condenou na quarta-feira (26) o ex-presidente Martín Vizcarra a 14 anos de prisão por um caso de subornos recebidos na época em que era governador na região de Moquegua (sul), há 11 anos.

(Peru justiça corrupção, 590 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

ANCARA:

Leão XIV chega à Turquia em sua primeira viagem internacional como papa

O papa Leão XIV chegou nesta quinta-feira (27) à Turquia para uma visita de quatro dias, a primeira viagem internacional de seu pontificado, que incluirá uma segunda etapa no Líbano após reuniões com o presidente Recep Tayyip Erdogan e líderes cristãos.

(Turquia religião diplomacia igreja Vaticano Líbano, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PARIS:

França anuncia novo serviço militar voluntário a partir de 2026

O presidente Emmanuel Macron anunciou nesta quinta-feira (27) a criação de um novo serviço militar voluntário de 10 meses para jovens maiores de idade, em um contexto de crescente preocupação na Europa devido à Rússia.

(França conflito política defesa, 590 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

BISSAU:

Após golpe, militares de Guiné-Bissau nomeiam general como presidente interino

Os militares de Guiné-Bissau anunciaram nesta quinta-feira (27) a nomeação de um general como presidente interino do país, um dia após um golpe em que detiveram o presidente em fim de mandato e interromperam o processo eleitoral em curso.

(Guiné-Bissau eleições golpe política, 520 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

TÓQUIO:

Grupo Asahi luta para se recuperar de ataque cibernético

O gigante japonês da cerveja Asahi afirmou nesta quinta-feira (27) que recusou negociar para encerrar um "sofisticado" ciberataque do qual é vítima desde setembro, e que o obrigou a adiar seus resultados financeiros.

(Japão cerveja bebidas, 460 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

PARIS:

Judocas russos poderão competir sob bandeira do país e com o hino

Os judocas russos poderão competir "sob sua bandeira nacional e com o hino", anunciou nesta quinta-feira (27) a Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês), que até agora apenas permitia que competissem como atletas neutros devido à invasão da Ucrânia iniciada em fevereiro de 2022.

(Judô conflito Rússia Ucrânia, 510 palavras, já transmitida)

