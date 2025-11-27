PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
HONG KONG INCÊNDIO: Hong Kong procura desaparecidos após incêndio que deixou 65 mortos
EUA SEGURANÇA: Trump denuncia 'ato de terrorismo após ataque contra guardas em Washington
=== HONG KONG INCÊNDIO ===
HONG KONG:
Hong Kong procura desaparecidos após incêndio que deixou 65 mortos
Os bombeiros de Hong Kong procuravam nesta quinta-feira (27) mais de 250 pessoas desaparecidas após o grande incêndio que destruiu um complexo de arranha-céus residenciais e provocou pelo menos 65 mortes, no pior desastre em décadas no território.
=== EUA SEGURANÇA ===
WASHINGTON:
Trump denuncia 'ato de terrorismo' após ataque contra guardas em Washington
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou um "ato de terror" e prometeu reforçar as políticas anti-imigração depois que dois membros da Guarda Nacional foram baleados perto da Casa Branca, um ataque atribuído a um afegão.
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===
-- AMÉRICAS
CARACAS:
Venezuela revoga licenças de companhias aéreas que suspenderam voos
A Venezuela anunciou na quarta-feira (26) que revogou as licenças de operação no país de seis companhias aéreas, acusadas por Caracas de "terrorismo" depois que suspenderam os voos para o país devido a um alerta emitido pelos Estados Unidos sobre atividade militar na região.
LIMA:
Ex-presidente do Peru Martín Vizcarra é condenado a 14 anos de prisão por corrupção
A justiça peruana condenou na quarta-feira (26) o ex-presidente Martín Vizcarra a 14 anos de prisão por um caso de subornos recebidos na época em que era governador na região de Moquegua (sul), há 11 anos.
-- EUROPA
ANCARA:
Leão XIV chega à Turquia em sua primeira viagem internacional como papa
O papa Leão XIV chegou nesta quinta-feira (27) à Turquia para uma visita de quatro dias, a primeira viagem internacional de seu pontificado, que incluirá uma segunda etapa no Líbano após reuniões com o presidente Recep Tayyip Erdogan e líderes cristãos.
PARIS:
França anuncia novo serviço militar voluntário a partir de 2026
O presidente Emmanuel Macron anunciou nesta quinta-feira (27) a criação de um novo serviço militar voluntário de 10 meses para jovens maiores de idade, em um contexto de crescente preocupação na Europa devido à Rússia.
-- ÁFRICA
BISSAU:
Após golpe, militares de Guiné-Bissau nomeiam general como presidente interino
Os militares de Guiné-Bissau anunciaram nesta quinta-feira (27) a nomeação de um general como presidente interino do país, um dia após um golpe em que detiveram o presidente em fim de mandato e interromperam o processo eleitoral em curso.
=== ECONOMIA ===
TÓQUIO:
Grupo Asahi luta para se recuperar de ataque cibernético
O gigante japonês da cerveja Asahi afirmou nesta quinta-feira (27) que recusou negociar para encerrar um "sofisticado" ciberataque do qual é vítima desde setembro, e que o obrigou a adiar seus resultados financeiros.
=== ESPORTES ===
PARIS:
Judocas russos poderão competir sob bandeira do país e com o hino
Os judocas russos poderão competir "sob sua bandeira nacional e com o hino", anunciou nesta quinta-feira (27) a Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês), que até agora apenas permitia que competissem como atletas neutros devido à invasão da Ucrânia iniciada em fevereiro de 2022.
