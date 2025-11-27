Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa Leão XIV chega à Turquia em sua primeira viagem ao exterior

Autor AFP
O avião do papa Leão XIV pousou nesta quinta-feira (27) na Turquia para uma visita de quatro dias, a primeira viagem ao exterior de seu pontificado, que incluirá uma segunda etapa no Líbano.

O pontífice chegou à capital Ancara às 12h20 (6h20 de Brasília), onde deve se reunir com o presidente Recep Tayyip Erdogan e discursar para o corpo diplomático antes de voar para Istambul à tarde.

