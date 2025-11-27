Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Oportunidade incrível', diz Isack Hadjar, especulado na Red Bull

'Oportunidade incrível', diz Isack Hadjar, especulado na Red Bull

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O piloto francês Isack Hadjar, considerado o favorito para ocupar o segundo assento da Red Bull ao lado de Max Verstappen em 2026 na Fórmula 1, disse nesta quinta-feira (27) à AFP que "aprender" ao lado do atual campeão do mundo seria uma "oportunidade incrível".

Quando perguntado sobre quem é o melhor piloto do grid, Hadjar, de 21 anos e que estreou na F1 nesta temporada com a Racing Bulls, não hesitou: "Max".

E ao ser questionado quanto à possibilidade de vencer o holandês, tetracampeão mundial, a resposta foi clara: "Não. Ele é melhor em todos os aspectos, dirige melhor, comete menos erros, também tem mais experiência".

Na Red Bull desde 2015, Verstappen conhece melhor do que ninguém a equipe. "Ele está em casa", lembra Hadjar antes do Grande Prêmio do Catar, que será disputado neste fim de semana.

Consciente da magnitude do desafio que pode ter pela frente, o jovem francês vê em uma possível convivência com o experiente holandês uma etapa determinante: "contra meus companheiros de equipe, sempre fui mais forte, mas ao lado dos melhores do mundo é uma oportunidade incrível para aprender".

Segundo as últimas informações, a Red Bull deve anunciar na semana que vem o nome do companheiro de equipe de Max Verstappen em 2026, uma vaga que, por enquanto, é ocupada pelo japonês Yuki Tsunoda.

Até lá, 'Mad Max', vice-líder do campeonato empatado com o australiano Oscar Piastri (McLaren), tentará alcançar o líder, o britânico Lando Norris (McLaren), que pode ser campeão no domingo.

Antes da penúltima etapa do Mundial, 24 pontos separam Norris de Verstappen e Piastri.

hdy/jld/pm/dr/cb/dd 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar