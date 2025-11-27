Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Onze trabalhadores morrem atropelados por trem no sudoeste da China

AFP
AFP
Onze trabalhadores ferroviários morreram e dois ficaram feridos nesta quinta-feira (27) depois que foram atropelados por um trem no sudoeste da China, informaram as autoridades locais.

O trem, que transportava equipamentos para monitorar terremotos, atropelou os trabalhadores em uma estação na província de Yunnan, segundo a Agência Ferroviária da cidade de Kunming.

O trem "circulava normalmente por uma curva dentro da estação Kunming Luoyang Town quando ocorreu a colisão com os trabalhadores, que entraram na área dos trilhos", afirma um comunicado da agência.

As autoridades abriram uma investigação sobre as causas do acidente.

O transporte voltou ao normal ao meio-dia local. Os feridos foram levados para hospitais.

