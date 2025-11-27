Onze trabalhadores morrem atropelados por trem no sudoeste da China

Onze trabalhadores ferroviários morreram e dois ficaram feridos nesta quinta-feira (27) depois que foram atropelados por um trem no sudoeste da China, informaram as autoridades locais.

O trem, que transportava equipamentos para monitorar terremotos, atropelou os trabalhadores em uma estação na província de Yunnan, segundo a Agência Ferroviária da cidade de Kunming.