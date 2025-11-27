Norris tem primeira chance de título no GP do Catar

A um passo da glória, o britânico Lando Norris terá neste domingo (30) sua primeira oportunidade de se tornar campeão mundial de Fórmula 1, mas se não conseguir no Grande Prêmio do Catar, terá que arriscar tudo uma semana depois, em Abu Dhabi, na última etapa da temporada. No meio do ano, nada indicava que o título seria tão disputado, ou, se havia alguma dúvida, era sobre qual dos dois pilotos da McLaren, Norris ou o australiano Oscar Piastri, sairia vitorioso, dada a superioridade da equipe até então.

Mas o colapso de Piastri, que está há seis GPs sem subir no pódio (3º em Monza no início de setembro) e somou apenas 42 pontos desde então, e principalmente a ascensão do tetracampeão Max Verstappen (Red Bull), que consegue competir com um carro inferior, adiaram o desfecho do campeonato para as últimas duas corridas. - 24 pontos de vantagem - Até mesmo Norris achou que estava muito próximo do objetivo quando terminou em segundo no GP de Las Vegas, na semana passada, o que lhe deu uma vantagem de 30 pontos sobre Piastri e 42 sobre Verstappen. Mas a desclassificação da McLaren por irregularidades em seus dois carros reduziu a vantagem de Norris para 24 pontos sobre Piastri e Verstappen, com 58 pontos a serem disputados nas duas últimas etapas da temporada (25 em cada GP e 8 na corrida sprint no Catar).

"Nós o consideramos uma ameaça o ano todo, até quando estava mais pontos atrás", explicou Norris em entrevista no circuito de Lusail. "Sabemos do que ele é capaz", lembrou o britânico. Aconteça o que acontecer no próximo sábado, Norris não poderá ser campeão antes do domingo, já que, mesmo que vença a corrida sprint e seus dois adversários terminem a fora da zona de pontuação, a vantagem subiria para 32 pontos, com outros 50 ainda em jogo.

São vários os cálculos que podem ser feitos em função dos resultados de cada um dos postulantes ao título, mas a conta é relativamente simples: Norris será campeão se conseguir somar dois pontos a mais que seus rivais ao longo do fim de semana. Inclusive, se vencer no domingo, o britânico precisaria chegar a Abu Dhabi com apenas 25 pontos de vantagem, pois, mesmo que não pontue na última corrida e um de seus dois rivais iguale sua pontuação, Norris terá mais vitórias na temporada. - Oito pódios consecutivos para Verstappen -

Caso o líder do Mundial for ultrapassado por um ou ambos os seus rivais no Catar, tudo será decidido em Abu Dhabi. Atualmente, Verstappen parecer ser uma ameaça maior para Norris, já que somou quatro vitórias nas últimas sete corridas (o britânico venceu duas) e, desde o GP dos Países Baixos, no final de agosto, sempre terminou no pódio (oito corridas). Diante da ameaça do tetracampeão mundial, a McLaren também poderia "favorecer" Norris em detrimento de Piastri.