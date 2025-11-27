Merz agora diz não ter encontrado "pão decente" em Angola

Depois após provocar ira no Brasil com comentário sobre Belém, chanceler federal alemão enaltece qualidade da panificação alemã – e acaba reclamando dos pães oferecidos durante uma viagem recente à África.O chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, disse que procurou em vão "por um pedaço decente de pão" no café da manhã durante uma recente viagem a Angola. A fala ocorreu na terça-feira (25/11), ainda em meio à ressaca da polêmica provocada por um comentário do político conservador sobre sua estadia em Belém. Tal como havia ocorrido na sua volta da COP30, Merz começou a fala com elogios à Alemanha – no caso a qualidade da panificação do país –, mas em seguida fez um comentário que foi visto como mais uma gafe por parte da imprensa alemã. "Quando você está no exterior, sempre se dá conta da qualidade do pão alemão. Ontem de manhã, em Luanda, no buffet de café da manhã, procurei um pedaço decente de pão – e não encontrei", disse Merz, um dia após participar da cúpula da União Europeia com a União Africana em Luanda, a capital angolana. Merz deu a declaração ao conversar com um padeiro em Hamburgo, durante uma visita a uma padaria ao lado do prefeito da cidade, Peter Tschentscher. Após a visita à padaria, alguns jornais alemães destacaram o trecho da fala sobre a qualidade do pão em Angola. "O chanceler Friedrich Merz voltou a chamar a atenção com uma declaração desconcertante após uma das suas viagens ao estrangeiro", publicou a versão online do semanário alemão Die Zeit. Polêmica sobre Belém Essa não foi mesmo a primeira vez que Merz fez comentários encarados como depreciativos sobre suas viagens ao exterior após o retorno à Alemanha. Depois de passar por Belém, no Pará, em novembro, ele disse durante um encontro com empresários que os membros da sua comitiva ficaram contentes por retornar à Alemanha e deixar a capital paraense. "Senhoras e senhores, nós vivemos num dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse Merz durante um discurso no Congresso Alemão do Comércio. O comentário provocou repúdio entre vários políticos do Brasil e até entre parlamentares alemães, como mostrou a DW. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a rebater Merz, dizendo que o chanceler federal deveria ter "ido em um boteco", dançado e provado a culinária do Pará. Depois do incidente, um porta-voz de Merz reclamou de como a fala vinha sendo apresentada. Merz acabou colocando panos quentes no caso ao se encontrar com Lula na viagem à África, no último fim de semana. "Da próxima vez em Belém, vou explorar mais – desde os passos de dança até a comida local e a floresta tropical. Estou ansioso para fortalecer nosso relacionamento como parceiros e amigos", escreveu Merz nas redes sociais, em comentário ao lado de uma foto com Lula Com uma carreira política que remonta ao final dos anos 1980, Merz já atraiu no passado outras críticas por falas que envolveram imigrantes, refugiados, política externa e homossexuais. Apenas em 2025, Merz, que assumiu a liderança do governo alemão em maio, esteve no centro de outras polêmicas. E, antes mesmo da sua ascensão ao poder, a imprensa alemã já costumava listar coleções de "gafes" envolvendo o político conservador, que também acumula a chefia do partido conservador União Democrata Cristã (CDU). jps/as (DPA, DW)