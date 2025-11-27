Justiça da Espanha determina prisão provisória para ex-ministro próximo de premiê

Um juiz determinou, nesta quinta-feira (27), a prisão provisória de José Luis Ábalos, ex-ministro dos Transportes e antigo colaborador do chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, em meio a uma investigação sobre suspeita de corrupção. Assim como Ábalos, seu ex-assistente, Koldo García, também envolvido neste caso complexo que investiga vendas irregulares de máscaras ao governo durante a pandemia de covid-19, deverá ir para a prisão provisória para evitar risco de fuga, detalhou o magistrado em um comunicado.

"Além de haver indícios mais que suficientes do eventual cometimento de graves atos delituosos, o possível risco de que estes acusados pudessem fugir da ação da justiça é extremo neste momento", prosseguiu a nota, referindo-se a Ábalos, afastado do cargo de ministro em 2021, mas que ainda é deputado, e a García. No começo do mês, o juiz do Tribunal Supremo Leopoldo Puente já tinha pedido que ambos, assim como o empresário Víctor de Aldama, fossem julgados pelo cometimento de possíveis crimes de integração de organização criminosa, suborno, uso de informação privilegiada, tráfico de influência e malversação. Na acusação, publicada em 19 de novembro, o Ministério Público pediu 24 anos de prisão para Ábalos, 19 anos e meio para Koldo García, e sete anos para Víctor de Aldama. No texto, o MP denunciou a "motivação de enriquecimento" dos três investigados, que havia concluído em um "convênio criminoso", no qual "cada um deles assumiu um papel diverso e complementar".

Ainda segundo a Procuradoria, os três aproveitaram a posição ocupada por Ábalos no governo espanhol para "favorecer (...) a contratação com a Administração Pública em tantas ocasiões em que houvesse oportunidade, por empresas cujos interesses Víctor de Aldama captaria e promoveria". Esta investigação complexa, com múltiplas vertentes, também salpicou indiretamente o ex-número três do governista Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Santos Cerdán, que sucedeu a Ábalos neste cargo-chave, e que também é investigado por corrupção. Após cinco meses em prisão provisória, Cerdán saiu na semana passada e está em liberdade condicional.