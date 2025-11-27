Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Iata pede que Venezuela reconsidere revogação de concessões de companhias aéreas

Autor AFP
A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) pediu nesta quinta-feira (27) que a Venezuela "reconsidere" a revogação das concessões de seis companhias aéreas que cancelaram seus voos após um alerta de segurança emitido pelos Estados Unidos.

A medida afetou a brasileira GOL, a colombiana Avianca, a subsidiária colombiana da chileno-brasileira Latam, a portuguesa TAP, a espanhola Iberia e a turca Turkish Airlines, empresas que haviam suspendido suas conexões com a Venezuela após um alerta de Washington sobre atividade militar no sul do Caribe.

A associação "insta as autoridades venezuelanas a reconsiderar a revogação das autorizações de operação de várias companhias aéreas internacionais que atuam no país", afirmou em um comunicado publicado em seu site.

"As companhias aéreas priorizaram a proteção dos passageiros e de suas tripulações, evitando operar em zonas com risco elevado", acrescentou a Iata.

Segundo o organismo internacional, as companhias afetadas "reafirmam seu compromisso com o país" e estão dispostas a restabelecer o serviço de maneira segura "assim que as condições permitirem".

O governo venezuelano acusou as companhias aéreas de "aderirem às ações de terrorismo de Estado promovidas pelo governo dos Estados Unidos, suspendendo unilateralmente suas operações aerocomerciais", segundo comunicado divulgado na quarta-feira pelo Instituto Nacional de Aeronáutica Civil da Venezuela (Inac).

O aeroporto de Maiquetía, o principal do país, amanheceu nesta quinta-feira com pouca atividade e as oficinas das empresas suspensas estavam fechadas.

Uma fonte da Iberia disse à AFP que a companhia deseja retomar os voos "o quanto antes".

O ministro das Relações Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, classificou a medida como "desproporcional" e afirmou que o país está recorrendo a canais diplomáticos com Caracas.

