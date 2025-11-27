França anuncia serviço militar voluntário para jovens em meio a tensões crescentes com Rússia

Os voluntários atuarão exclusivamente em território francês e ultramarino, sem participação em missões no exterior. O programa começa no próximo verão com 3 mil jovens e deve alcançar 10 mil por ano até 2030, com ambição de chegar a 50 mil em 2035.

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira, 27, um novo serviço militar voluntário de 10 meses para jovens de 18 e 19 anos, previsto para começar no próximo ano. A medida, apresentada na base militar de Varces, nos Alpes franceses, busca reforçar a capacidade de defesa da França diante do avanço das tensões com a Rússia.

Eles receberão salário, equipamentos e um mês de treinamento, seguido de nove meses integrados a unidades militares, desempenhando funções semelhantes às de militares ativos. Ao final, ingressarão na reserva.

Macron descartou o retorno do serviço militar obrigatório, abolido em 1996, mas afirmou que, em circunstâncias excepcionais, o Parlamento pode tornar o serviço compulsório para jovens com habilidades específicas identificadas em cursos de defesa.

A iniciativa faz parte do plano de ampliar os investimentos militares, que incluirão 6,5 bilhões de euros extras nos próximos dois anos. A França pretende elevar o orçamento anual de defesa a 64 bilhões de euros em 2027, o dobro do nível de 2017. O país tem cerca de 200 mil militares ativos e mais de 40 mil reservistas, número que pretende ampliar para 100 mil até 2030.

A França segue tendência de outros países europeus que reforçam suas forças armadas, como Alemanha, Bélgica e Polônia, em meio ao aumento das tensões com Moscou. Fonte: Associated Press.