França, Alemanha, Itália e Reino Unido exortam Israel a pôr fim à violência de colonos na Cisjordânia

"Esses ataques devem cessar. Eles semeiam o terror entre os civis e minam os esforços atuais destinados a estabelecer a paz e garantir a segurança duradoura do próprio Estado de Israel", destacam os ministros das Relações Exteriores dos quatro países em um comunicado conjunto.

França, Alemanha, Itália e o Reino Unido condenaram "firmemente" nesta quinta-feira (27) "o aumento massivo" da violência de colonos contra civis palestinos e pediram a Israel que proteja a população da Cisjordânia.

Eles fazem um apelo ao presidente israelense, Isaac Herzog, ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a outras altas autoridades políticas e militares para "traduzirem em atos" suas condenações verbais.

Exortam o governo israelense a "responsabilizar os autores dessas violências".

Também celebram "a clara oposição" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à anexação da Cisjordânia e reiteram sua própria oposição "a qualquer forma de anexação, seja parcial, total ou de facto, assim como às medidas de colonização que violam o direito internacional".

As potências europeias recordam que, desde o acordo oficial de criação da colônia E1 em agosto de 2025, "nas últimas três semanas também foi autorizada a construção de mais de 3 mil moradias, elevando para 28 mil o número de novas habitações aprovadas desde janeiro, um número jamais alcançado antes".