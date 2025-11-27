Filipe Luís, o discípulo de Jorge Jesus e Simeone que revaloriza os técnicos do Brasil

Em tempos de crescente protagonismo de treinadores estrangeiros no Brasil, Filipe Luís emerge como a grande esperança do país, à frente de um Flamengo que disputará a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras do português Abel Ferreira. No sábado, em Lima, Filipe buscará seu primeiro título como técnico na Libertadores, torneio que venceu duas vezes como jogador do Rubro-Negro, em 2019 e 2022.

Além disso, o Flamengo está muito perto de conquistar o Campeonato Brasileiro depois de meses de disputa acirrada com o Palmeiras. "Eu estou mais feliz que nunca, fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais difícil, mais eu desfruto desse trabalho", comentou o ex-jogador de 40 anos após o empate do Fla em 1 a 1 na visita ao Atlético-MG, resultado que deixou o time carioca a um passo do título do Brasileirão. Embora sua carreira como técnico esteja apenas começando, Filipe Luís está sob os holofotes desde que assumiu o Flamengo, em setembro do ano passado, no lugar de Tite. Suas únicas experiências anteriores foram no Sub-17 e no Sub-20 do próprio Rubro-Negro, após pendurar as chuteiras em 2023.

Era uma aposta arriscada, mas o sucesso foi um fiel acompanhante deste discípulo do português Jorge Jesus e do argentino Diego Simeone. Seu primeiro título como treinador no profissional, a Copa do Brasil, veio 41 dias depois de assumir o cargo. Este ano, já conquistou a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. - "Temos muito o que aprender" -

A crescente presença de treinadores estrangeiros tem seus críticos no Brasil, que conquistou seus cinco títulos mundiais com técnicos locais, mas Filipe Luís aprova essa abertura. "Não podemos nos enganar. O melhor futebol está lá [na Europa]. Os melhores jogadores. As melhores competições. Os melhores treinadores", disse ele quando o italiano Carlo Ancelotti assumiu a Seleção, em junho. "Nós temos muito o que aprender com o futebol europeu". Filipe tampouco hesita ao considerar Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores à frente do palmeiras, como "o melhor técnico" do futebol brasileiro.

Jorge Jesus, Abel (duas vezes) e outro português, Artur Jorge, venceram quatro das últimas seis edições do Brasileirão. Quando conquistou o título pelo Flamengo em 2019, com Filipe Luís como lateral-esquerdo, Jesus se tornou o primeiro estrangeiro campeão brasileiro desde 1959. Artur Jorge, além disso, venceu a Copa Libertadores no ano passado com o Botafogo, a primeira do clube.