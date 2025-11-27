EUA revisará residência permanente de cidadãos de 19 países

Os Estados Unidos revisarão o estado migratório de cada residente permanente ou titular de um "green card" de Afeganistão e outros 18 países, incluindo Cuba e Venezuela, após o ataque contra dois guardas nacionais em Washington, anunciou o governo de Donald Trump nesta quinta-feira (27).

O suspeito detido pelo ataque a tiros de quarta-feira foi identificado como um cidadão afegão que trabalhou com as forças americanas no Afeganistão. O jovem de 29 anos recebeu asilo em abril, e não residência permanente, segundo o AfghanEvac, um grupo de ajuda aos afegãos que chegaram aos Estados Unidos após a retomada do poder pelos talibãs em 2021.