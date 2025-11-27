Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA revisará residência permanente de cidadãos de 19 países

Autor AFP
Os Estados Unidos revisarão o estado migratório de cada residente permanente ou titular de um "green card" de Afeganistão e outros 18 países, incluindo Cuba e Venezuela, após o ataque contra dois guardas nacionais em Washington, anunciou o governo de Donald Trump nesta quinta-feira (27).

O suspeito detido pelo ataque a tiros de quarta-feira foi identificado como um cidadão afegão que trabalhou com as forças americanas no Afeganistão. O jovem de 29 anos recebeu asilo em abril, e não residência permanente, segundo o AfghanEvac, um grupo de ajuda aos afegãos que chegaram aos Estados Unidos após a retomada do poder pelos talibãs em 2021.

"Por instrução do presidente dos Estados Unidos, ordenei uma revisão completa e rigorosa de cada green card concedido a todo estrangeiro procedente de um país considerado preocupante", publicou no X Joseph Edlow, diretor dos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS).

Consultado sobre a que países Edlow se referia especificamente, um porta-voz dos USCIS mencionou um decreto de junho de Trump que classificava 19 nações na categoria "identificado como preocupante".

O decreto proibiu a entrada de quase todos os nacionais de 12 desses países: Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen.

Trump também impôs uma proibição parcial aos viajantes de outros sete países: Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela.

