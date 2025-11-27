Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deslizamento de terra no Taiti deixa sete mortos

Autor AFP
AFP Autor
Um deslizamento de terra na ilha francesa do Taiti, no Pacífico, derrubou duas casas, provocou pelo menos sete mortes e deixou vários desaparecidos, informou o presidente do país, Emmanuel Macron.

O desastre aconteceu na madrugada de quarta-feira na localidade de Afaahiti, que enfrentou uma semana de chuvas intensas.

"Sete vidas foram perdidas e ainda há pessoas desaparecidas", afirmou Macron na rede social X. 

O alto comissário na Polinésia Francesa, Alexandre Rochatte, afirmou que o deslizamento de terra, de "30 metros de altura", arrastou uma casa, que colidiu com outra.

Localizado a quase 16.000 quilômetros de Paris, o Taiti é uma das mais de 100 ilhas que compõem a Polinésia Francesa, um dos vários territórios deste país no Caribe e no Pacífico.

