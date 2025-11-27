Como os alemães transformam sacadas em miniusinas de energia solar

Equipamentos de energia solar plug-in estão se tornando cada vez mais populares na Alemanha. Tecnologia de fácil instalação ajuda a reduzir a conta de luz, além de gerar energia limpa.Mais de um milhão de equipamentos energia solar plug-in foram instalados na Alemanha nos últimos três anos. A novidade é muitos desses sistemas também possuem baterias para armazenar a eletricidade gerada para ser usada posteriormente. Os módulos têm até dois metros quadrados e até quatro unidades podem ser instaladas em um minissistema. A instalação é simples e os sistemas funcionam com a mesma segurança que outros eletrodomésticos, só que ao contrário. A eletricidade flui do módulo solar através de um inversor pela tomada da parede para a rede elétrica da residência. Os preços dos módulos e das baterias para armazenamento caíram drasticamente em todo o mundo. Como resultado, na Alemanha, os sistemas de sacadas com armazenamento custam atualmente apenas metade do valor de dois anos atrás. Os modelos menores estão disponíveis a partir de cerca de 200 euros (R$ 1,2 mil), enquanto os maiores, podem ser encontrados por menos de 1.000 euros. Na Alemanha, eles geram eletricidade por 7 a 15 centavos de euro por quilowatt-hora, o que é significativamente mais barato do que a eletricidade fornecida pela rede, que custa quase 40 centavos de euro em média. De acordo com a Universidade de Ciências Aplicadas e Economia de Berlim (HTW), o investimento geralmente se paga em quatro a sete anos. Depois disso, a eletricidade autogerada é gratuita. Uma calculadora online disponibilizada pela HTW facilita a determinação do sistema ideal para cada apartamento e a economia que se pode obter. Os painéis solares podem durar e gerar eletricidade por mais de 30 anos. As baterias "têm vida útil de 10 a 15 anos", afirma Volker Quaschning, professor de Sistemas de Energias Renováveis da HTW. Com quatro painéis e um sistema de armazenamento, é possível suprir cerca de metade das necessidades de eletricidade de uma família de duas pessoas na Europa Central. Quanto mais sol, mais eletricidade Há muitas regiões ensolaradas no mundo onde equipamentos de energia solar em sacadas poderiam gerar muito mais eletricidade do que na Alemanha. Contudo, "a maioria dos dispositivos ainda é vendida na Alemanha, que está muito à frente do resto do mundo", afirma David Breuer, diretor administrativo da loja online Yuma, sediada em Colônia. Esse crescimento tem vários motivos, entre eles, queda nos preços, tecnologia aprimorada e apoio político. Desde 2023, as instalações solares privadas na Alemanha estão isentas de Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Em junho de 2024, a União Europeia (UE) adotou diretrizes para os minissistemas fotovoltaicos. Desde outubro do ano passado, inquilinos e proprietários de imóveis na Alemanha podem instalar painéis solares facilmente por conta própria – sem burocracia ou necessidade de um eletricista – em suas sacadas. São permitidos dispositivos com potência de saída de até 2.000 watts. Na maioria dos países da UE, os dispositivos podem injetar até 800 watts de eletricidade diretamente na rede elétrica das residências. Esse limite protege a fiação elétrica do imóvel contra sobrecargas, tornando seu uso seguro. "Desenvolvemos o modelo na Alemanha e agora vemos um grande interesse também em outros países. Uma delegação de Tóquio nos visitou recentemente. Eles queriam conhecer equipamentos de energia solar plug-in e estavam interessados em saber mais sobre a segurança técnica deles", contou Thomas Seltmann, especialista da Associação Alemã de Energia Solar. O interesse também cresce em muitos países da UE e em outras nações, como o Brasil e os Estados Unidos. Fazer parte na transição energética A Alemanha pretende ser neutra em carbono até 2045 . Até lá, os equipamentos de energia solar plug-in poderão suprir até 2% das necessidades de eletricidade do país, estima a professora Claudia Kemfert, especialista em energia do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica (DIW). Atualmente, a maior parte da energia solar na Alemanha provém de instalações em telhados, seguida por grandes parques solares. Para muitos consumidores, um sistema fotovoltaico na varanda é apenas o começo. "Eles são um passo inicial para outras medidas, como a aquisição de sistemas maiores, a compra de um carro elétrico ou uma bomba de calor", afirma Christoph Kost, do Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energia Solar (ISE). "Os kits de energia solar plug-in permitem que as pessoas participem da transição energética, reduzam seus custos com eletricidade e se tornem mais independentes das flutuações dos preços de energia", disse Kemfert. Isso também facilita o acesso à energia solar para quem mora em apartamentos alugados, acrescentou. Estar bem informado antes de comprar "É importante estar bem informado antes de comprar o kit", observou Tobias Otto, da Associação Alemã de Fomento à Energia Solar (SFV), que oferece consultoria independente sobre a aquisição desses dispositivos. A viabilidade depende de vários fatores: quantos módulos cabem na sacada, terraço ou telhado? Qual a posição do sol no local? Em qual ângulo os módulos devem ser instalados? Os preços e o consumo de eletricidade também são importantes. Esses dados podem ser usados para calcular qual sistema faz sentido para cada residência. Para sistemas com três ou quatro módulos, pode ser vantajoso um dispositivo de armazenamento de energia em baterias com controle inteligente. Esse sistema mede a demanda de eletricidade no medidor ou nas tomadas. A bateria, então, fornece exatamente a quantidade de eletricidade necessária no momento. "Sem esses dispositivos de medição, o sistema de armazenamento geralmente não pode ser controlado de forma eficaz", enfatizou Otto. Alguns modelos com baterias possuem ainda uma fonte de alimentação de emergência e auxiliam durante quedas de energia. Muitas baterias também podem ser instaladas ao ar livre. No entanto, nesse caso, elas próprias consumirão alguma eletricidade em temperaturas muito frias ou muito quentes. A qualidade dos produtos também é importante. Especialistas alertam para preços muito baratos e recomendam a compra em lojas especializadas. Autor: Gero Rueter