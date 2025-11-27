Apesar dos obstáculos, Toronto estará 'pronta' para Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira disputada em três países, mas ao contrário de Estados Unidos e México, o Canadá nunca sediou a competição. Em Toronto, que junto com Vancouver são as cidades canadenses que receberão jogos, os preparativos para o torneio enfrentaram obstáculos, como o surgimento de algumas opiniões com a Fifa sobre os gastos essenciais e as incertezas orçamentárias.

No entanto, a diretora-executiva da Copa do Mundo de 2026 em Toronto, Sharon Bollenbach, disse à AFP que os contratempos eram previsíveis e prometeu que a cidade "estará pronta" para o início do evento, daqui a pouco mais de seis meses. "Tomar a decisão de ser sede de um Mundial é algo muito ousado", declarou Bollenbach. "Acredito sinceramente que as grandes cidades como Toronto às vezes precisam tomar decisões importantes e ousadas, e nem sempre essas decisões agradam a todos". - "Exagerado" -

A maior parte do torneio será disputada nos Estados Unidos, que já foi sede única em 1994. México, que já organizou o Mundial em 1970 e 1986, receberá 13 jogos, assim como o Canadá. Bollenbach destacou que nenhum país, nem a Fifa, tem experiência com um torneio de 48 equipes e 104 jogos, o que permitiu certa "flexibilidade" nas negociações para a organização.

Houve casos em que Toronto disse à Fifa: "Isso é pouco exagerado, não podemos ligar do ponto de vista orçamentário", declarou Bollenbach, para quem esse diálogo foi "muito bom". Um exemplo foram as instalações de treinamento. A Fifa queria que Toronto construísse três novos campos, mas finalmente "se dispôs a ceder", explicou Bollenbach. "Queríamos garantir que, se construíssemos instalações de treinamento, realmente seriam utilizadas", acrescentou.

"Deixamos precisar de vários terrenos novos para os campos de treinamento e passamos a um só". - Trump dificulta projeção de visitantes - Toronto saberá quais equipes vai receber depois do sorteio dos grupos da Copa, que será realizado em Washington no dia 5 de dezembro.