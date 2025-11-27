Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apesar dos obstáculos, Toronto estará 'pronta' para Copa do Mundo de 2026

Apesar dos obstáculos, Toronto estará 'pronta' para Copa do Mundo de 2026

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira disputada em três países, mas ao contrário de Estados Unidos e México, o Canadá nunca sediou a competição.

Em Toronto, que junto com Vancouver são as cidades canadenses que receberão jogos, os preparativos para o torneio enfrentaram obstáculos, como o surgimento de algumas opiniões com a Fifa sobre os gastos essenciais e as incertezas orçamentárias.

No entanto, a diretora-executiva da Copa do Mundo de 2026 em Toronto, Sharon Bollenbach, disse à AFP que os contratempos eram previsíveis e prometeu que a cidade "estará pronta" para o início do evento, daqui a pouco mais de seis meses.

"Tomar a decisão de ser sede de um Mundial é algo muito ousado", declarou Bollenbach.

"Acredito sinceramente que as grandes cidades como Toronto às vezes precisam tomar decisões importantes e ousadas, e nem sempre essas decisões agradam a todos".

- "Exagerado" -

A maior parte do torneio será disputada nos Estados Unidos, que já foi sede única em 1994.

México, que já organizou o Mundial em 1970 e 1986, receberá 13 jogos, assim como o Canadá.

Bollenbach destacou que nenhum país, nem a Fifa, tem experiência com um torneio de 48 equipes e 104 jogos, o que permitiu certa "flexibilidade" nas negociações para a organização.

Houve casos em que Toronto disse à Fifa: "Isso é pouco exagerado, não podemos ligar do ponto de vista orçamentário", declarou Bollenbach, para quem esse diálogo foi "muito bom".

Um exemplo foram as instalações de treinamento. A Fifa queria que Toronto construísse três novos campos, mas finalmente "se dispôs a ceder", explicou Bollenbach.

"Queríamos garantir que, se construíssemos instalações de treinamento, realmente seriam utilizadas", acrescentou.

"Deixamos precisar de vários terrenos novos para os campos de treinamento e passamos a um só".

- Trump dificulta projeção de visitantes -

Toronto saberá quais equipes vai receber depois do sorteio dos grupos da Copa, que será realizado em Washington no dia 5 de dezembro.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, confirmou nesta semana que estará presente, junto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Bollenbach afirmou que as projeções iniciais indicavam que 300 mil pessoas poderiam visitar Toronto durante o torneio, número que será ajustado após o sorteio.

Toronto também poderá ter que se preparar para um maior número de visitantes, dada a possibilidade de alguns torcedores se sentirem mais seguros viajando no Canadá do que nos Estados Unidos.

Em maio, Trump prometeu que todos os visitantes seriam bem-vindos durante o Mundial, mas há evidências de que suas políticas, que incluem regras estritas de imigração, prejudicaram o turismo.

A empresa de análise econômica Tourism Economics previu em agosto que o total de chegadas internacionais nos Estados Unidos diminuirá 8,2% em 2025 e citou "uma percepção negativa" do país por parte dos viajantes de todo o mundo.

"Acho que é assim que as pessoas se sentem, mesmo sem relação com a Copa do Mundo", disse Bollenbach, que acrescentou que seria "prudente" para Toronto considerar a possibilidade de receber visitantes anti-Trump.

- Incertezas orçamentárias -

Os jogos de Toronto na Copa serão disputados no reformado estádio BMO Field, casa do Toronto FC, a franquia da cidade na MLS.

A falta de grandes projetos de capital ajudou a conter os gastos, afirmou Bollenbach, com um orçamento atual de aproximadamente 380 milhões de dólares canadenses (R$ 1,4 bilhão na cotação atual).

No entanto, Toronto teve que assinar o acordo de organização antes de receber os compromissos de financiamento da província de Ontário.

O torneio começa em junho, mas o acordo de financiamento não está fechado e as negociações orçamentárias entre a cidade e a província são uma fonte constante de controvérsia na política canadense.

"As conversas continuam", declarou Bollenbach. "Houve algumas idas e vindas nos bastidores".

Os custos estimados de organização são mais altos em Vancouver, em parte devido às reformas necessárias no estádio BC Place, e o setor privado da cidade da costa oeste expressou preocupação com a falta de espaço hoteleiro, segundo a imprensa local.

bs/sla/ag/atm/cb/dd 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar