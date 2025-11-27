Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apesar da crise no Liverpool, Arne Slot quer 'continuar lutando'

Autor AFP
Abalado pela crise no Liverpool após uma série de derrotas, o técnico Arne Slot disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira (27) que quer "continuar lutando" e afirmou que tem o apoio de sua comissão.

"Estamos levando golpe atrás de golpe, é difícil. Mas é por isso que eu digo que temos que continuar lutando", disse Slot um dia após a goleada sofrida em casa pelos 'Reds' contra o PSV Eindhoven (4 a 1) na Liga dos Campeões, com alguns torcedores deixando Anfield antes do final da partida.

Apesar dessa dura derrota, a nona nos últimos 12 jogos entre todas as competições, o treinador holandês garantiu que vem tendo "as mesmas conversas [com os proprietários do clube] desde que cheguei aqui".

Atual campeão inglês, o Liverpool ocupa apenas a modesta 12ª posição na Premier League, antes da visita ao West Ham no próximo domingo, pela 13ª rodada.

Os 'Reds' deverão contar com o retorno do goleiro brasileiro Alisson, que desfalcou a equipe contra o PSV, enquanto o atacante Florian Wirtz, que sofreu uma lesão muscular a serviço da seleção alemã, poderá retornar aos treinos no sábado.

"Acreditamos que podemos fazer muito melhor do que estamos fazendo atualmente", disse Slot, que afirma não ter perdido a fé em seus jogadores.

"No ano passado, quando estávamos jogando muito bem, todos falavam de certos jogadores individualmente, e eu sempre digo que é preciso falar da equipe. É a equipe que faz os jogadores brilharem. E é a mesma coisa quando estamos jogando mal, é preciso falar da equipe, não dos jogadores individualmente", concluiu o treinador.

