AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2025
Américas
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de desemprego para o mês de outubro de 2025 - 10H00
(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Petrobras realiza uma coletiva de imprensa sobre seu plano de negócios 2026-2030 - 16H00
BOGOTÁ (Colômbia) - Escândalo por suposta infiltração de uma guerrilha em órgãos de inteligência e no Exército da Colômbia - (até 6 de Dezembro)
Europa
IZNIK (Turquia) - Visita do papa Leão XIV - (até 30)
(*) PARIS (França) - Crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo: o ex-líder rebelde Roger Lumbala é julgado em Paris - (até 19 de Dezembro)
BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)
TERÇA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2025
Américas
SAN ISIDRO (Argentina) - Audiência preliminar para o novo julgamento sobre a morte de Diego Maradona na Argentina -
QUARTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2025
Américas
LOS ANGELES (Estados Unidos) - Leitura de sentença de Dr. Salvador Plasencia, que forneceu drogas a Matthew Perry - 17H00
QUINTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2025
Américas
(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB - (julho a setembro) - 10H00