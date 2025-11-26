Wall Street fecha no azul na véspera do Dia de Ação de Graças

A Bolsa de Nova York encerrou em alta nesta quarta-feira (26), na véspera do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, impulsionada pelas esperanças de um corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) em dezembro. O índice Dow Jones subiu 0,67%, o Nasdaq, de viés tecnológico, ganhou 0,82% e o amplo S&P 500 avançou 0,69%.

"O apetite pelo risco aumenta na véspera do Dia de Ação de Graças", feriado durante o qual os mercados americanos permanecerão fechados, comentou José Torres, da Interactive Brokers. A sessão de sexta-feira, por sua vez, será reduzida em três horas. "As ações continuam mostrando uma força generalizada após o aumento das probabilidades de uma redução das taxas de juros em dezembro", apontaram analistas da Briefing.com. Vários indicadores econômicos americanos publicados nesta semana reforçaram as previsões dos investidores sobre um novo corte nas taxas de um quarto de ponto.

A publicação nesta quarta-feira do "Livro Bege" do Fed - uma pesquisa periódica com atores econômicos - mostrou que o mercado de trabalho continua em deterioração enquanto a inflação persiste. Essas expectativas de redução de taxas também foram reforçadas por rumores na imprensa de que Kevin Hassett é o favorito para suceder Jerome Powell à frente do Fed no próximo ano, segundo Torres. Hassett, principal assessor econômico de Donald Trump, defende, assim como o presidente, baixar as taxas de juros.