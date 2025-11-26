UE pede explicações à Shein pela venda de bonecas sexuais infantis e armas

"Após a venda de produtos ilegais na França e várias denúncias públicas, a Comissão suspeita que a plataforma Shein possa representar um risco sistêmico para os consumidores em toda a União Europeia" e solicitou uma série de detalhes ao grupo, indicou o executivo comunitário em um comunicado.

A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira (26) que solicitou informações à empresa Shein após o escândalo da venda de bonecas sexuais infantis e armas em sua plataforma.

"A Comissão solicita agora formalmente à plataforma informações precisas e documentos internos sobre como garante que os menores não sejam expostos a conteúdos inadequados para a sua idade, em particular através de medidas de verificação da idade, e como impede a distribuição de produtos ilegais" através do seu sistema de venda, precisou Bruxelas.

A Comissão apresentou esses pedidos no âmbito da Lei dos Serviços Digitais (DSA), o regulamento europeu sobre conteúdos online que obriga as grandes plataformas, entre elas a Shein, a adotar medidas reforçadas para proteger seus usuários contra conteúdos ilegais e perigosos.

A Shein está no centro de um escândalo na França e na Europa após a descoberta, em 31 de outubro, de que bonecas sexuais com aparência infantil e armas de categoria A estavam sendo vendidas em seu site.

O governo francês multiplicou os processos contra a empresa para conseguir a suspensão do seu site durante um período mínimo de três meses e solicitou à UE que tomasse medidas drásticas contra a plataforma.