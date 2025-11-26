Trump diz que não convidará África do Sul para cúpula do G20 em Miami

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (26) que a África do Sul não será convidada para a cúpula do G20 que será realizada no ano que vem em Miami, devido a abusos contra a população branca naquele país.

"Sob minha direção, a África do Sul não será convidada para o G20 de 2026, que será realizado na grande cidade de Miami, Flórida, no ano que vem", escreveu o mandatário republicano em sua rede Truth Social, ao citar "os espantosos abusos aos direitos humanos contra os africâneres e outros descendentes de holandeses, franceses e alemães".