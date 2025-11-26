Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que não convidará África do Sul para cúpula do G20 em Miami

Trump diz que não convidará África do Sul para cúpula do G20 em Miami

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (26) que a África do Sul não será convidada para a cúpula do G20 que será realizada no ano que vem em Miami, devido a abusos contra a população branca naquele país.

"Sob minha direção, a África do Sul não será convidada para o G20 de 2026, que será realizado na grande cidade de Miami, Flórida, no ano que vem", escreveu o mandatário republicano em sua rede Truth Social, ao citar "os espantosos abusos aos direitos humanos contra os africâneres e outros descendentes de holandeses, franceses e alemães".

Trump boicotou a recente cúpula do G20 em Joanesburgo, que ocorreu sem a participação oficial dos Estados Unidos.

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, recusou-se a realizar a tradicional entrega formal da presidência do G20 aos Estados Unidos como país anfitrião.

Desde seu retorno à Casa Branca, Trump tem criticado o governo sul-africano pelo suposto "genocídio" dos africâneres, descendentes dos primeiros colonizadores europeus.

A cúpula do G20 do próximo ano, que reúne as 20 maiores economias do mundo, está prevista para acontecer em um campo de golfe de propriedade da família do presidente americano, o "Trump National Doral Miami", na Flórida.

aue-md/mlm/dga/nn/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar