Trump: "animal" que atirou nos dois guardas nacionais pagará um preço muito alto

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 26, que o "animal que atirou nos dois guardas nacionais" nas proximidades da Casa Branca "pagará um preço muito alto", em publicação na Truth Social. Segundo ele, o atirador está em estado grave.

Paralelamente, o governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, confirmou as mortes dos soldados em uma postagem nas redes sociais. "Estamos em contato contínuo com as autoridades federais enquanto a investigação prossegue", disse ele.