Três são detidos por suspeita de homicídio culposo em incêndio de Hong Kong

As autoridades de Hong Kong detiveram três homens suspeitos de homicídio culposo no incêndio que devastou um complexo residencial e matou pelo menos 36 pessoas. Segundo a AFP, a polícia anunciou as detenções em um comunicado de apenas uma frase e prometeu realizar uma coletiva de imprensa. Outras 279 estão desaparecidas. Entre as vítimas fatais está um bombeiro que atuava no resgate. "Por enquanto, o fogo provocou a morte de 36 pessoas e há 279 desaparecidos", declarou John Lee, chefe do Executivo local. Ele ainda afirmou que 29 pessoas seguem hospitalizadas e sete se encontram em estado crítico.

O fogo se alastrou por andaimes de bambu instalados ao redor da parte externa do prédio. Vídeos mostram o fogo intenso no local. O incêndio teve início no meio da tarde desta quarta-feira, 26 (horário local), e foi classificado como "de alta gravidade" pelos bombeiros. Tai Po é uma área suburbana na parte norte de Hong Kong, nos Novos Territórios e perto da fronteira com a cidade de Shenzhen, na China continental. Fogo começou em andaime A causa do incêndio ainda não foi determinada. As autoridades informaram que o fogo começou no andaime externo de um dos prédios.