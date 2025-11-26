Tráfico de lixo vira negócio bilionário para redes criminosas

Uma fotografia aérea mostra uma grande pilha de lixo despejado ilegalmente em um campo entre o rio Cherwell e a rodovia A34, perto de Kidlington, Oxfordshire, a oeste de Londres, em 16 de novembro de 2025. / Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP

Organizações criminosas têm expandido sua atuação na Europa num negócio lucrativo e de baixo risco – o tráfico de lixo. A agência policial da União Europeia (UE), a Europol, alertou recentemente que "o tráfico de resíduos está se intensificando, com uma projeção de crescimento ainda maior em escala e sofisticação", em seu último relatório sobre a ameaça do crime organizado. Esses grupos encontram maneiras de contornar contratos de gestão de resíduos sólidos domésticos e comerciais e contam com uma rede de corrupção presente em todas as etapas do processo, aponta a Europol. Eles falsificam documentos, exploram ineficiências e lacunas e cruzam fronteiras para tirar proveito de uma aplicação mais frouxa da lei.

É difícil obter estatísticas precisas para um mercado ilícito, mas estima-se que "15% a 30% de todos os transportes de resíduos podem ser ilegais; o valor deste comércio pode atingir até 9,5 bilhões de euros [R$ 59,2 bilhões] anualmente", como aponta relatório do Olaf. A União Europeia transporta cerca de 67 milhões de toneladas de resíduos legais por ano dentro de suas fronteiras e exporta 35,1 milhões de toneladas, segundo dados oficiais divulgados pelo Olaf. Leia mais Soluções para lixo, inclusão e futuro sustentável Sobre o assunto Soluções para lixo, inclusão e futuro sustentável

"Resíduos perigosos ou gerenciados de forma inadequada podem contaminar o solo, a água e o ar, e seu movimento descontrolado através das fronteiras prejudica a transição da UE para uma economia mais verde e sustentável", disse a assessoria de imprensa da organização à DW. "Isso também dá uma vantagem injusta às redes criminosas em relação às empresas que cumprem a lei." Uma fotografia aérea mostra uma grande pilha de lixo despejado ilegalmente em um campo entre o rio Cherwell e a rodovia A34, perto de Kidlington, Oxfordshire, a oeste de Londres, em 16 de novembro de 2025. Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP

Criminosos se aproveitam de transição verde A lei que rege o manejo de resíduos sólidos na UE, atualizada em outubro, tem como base o princípio de que o produtor original deve arcar com os custos de gestão dos resíduos. Os Estados-membros devem apresentar relatórios à Comissão Europeia pelo menos uma vez a cada dois anos e elaborar novos planos de gestão de resíduos a cada seis anos. A aplicação da lei é complexa. A Comissão é responsável pela aplicação da lei de forma ampla, mas depende de agências em cada país, assim como da Olaf, da Europol e de vários outros órgãos nacionais e europeus. Para complicar ainda mais a situação, nem todos os resíduos são iguais. Leia mais Gestão de resíduos: compromisso renovado Sobre o assunto Gestão de resíduos: compromisso renovado