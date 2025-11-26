Torcedores e policiais entram em confronto em embarque do Flamengo rumo à final da Libertadores
Uma enorme caravana de torcedores do Flamengo, realizada para apoiar os jogadores antes da viagem a Lima para a final da Copa Libertadores, terminou em confrontos com policiais no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (26).
Milhares de torcedores do time carioca cercaram o ônibus que levava os jogadores ao Aeroporto Internacional do Galeão.
Alguns subiram no teto do veículo, provocando um confronto com a polícia, que dispersou a multidão com gás lacrimogêneo e balas de borracha, conforme testemunhado por repórteres da AFP.
Um grupo de torcedores conseguiu entrar no ônibus pelo teto e foi recebido pelo elenco que disputará a final no sábado contra o Palmeiras.
"Entraram no ônibus pelo teto. Só bora!", publicou o zagueiro Léo Pereira em um story no Instagram. Pereira posou sorrindo em uma foto com um torcedor e o atacante Luiz Araújo.
O zagueiro Danilo, que já defendeu Real Madrid e Juventus, abraçou outro torcedor e registrou o momento na mesma rede social. "Flamengo do povo", escreveu.
Milhares de torcedores acompanharam o ônibus com tambores e cânticos ao longo de seu trajeto pelo Rio de Janeiro. Eles entraram em confronto com a polícia em uma blitz perto do aeroporto.
Um torcedor sofreu um corte no rosto e outros apresentavam hematomas causados por balas de borracha disparadas pela polícia, segundo imagens da AFP.
Nem o time e nem a prefeitura do Rio de Janeiro se pronunciaram sobre o incidente.
Os jogadores do Flamengo embarcaram em um voo para Lima, onde enfrentarão na final da Copa Libertadores o Palmeiras, que derrotou o Flamengo na decisão do principal torneio de clubes da América do Sul em 2021.
O clube paulista também viajou nesta quarta-feira para a capital peruana, onde são esperados mais de 50 mil torcedores brasileiros, segundo estimativas oficiais.
As autoridades peruanas mobilizarão mais de 1.600 policiais para garantir a segurança da partida em Lima, que está em estado de emergência devido a uma onda de extorsões e assassinatos cometidos pelo crime organizado no país.
