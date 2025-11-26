Taiwan anuncia orçamento especial de US$ 40 bilhões para compras de armas

O montante será distribuído ao longo de oito anos, de 2026 a 2033. Lai já havia prometido destinar 5% do Produto Interno Bruto (PIB) à defesa, estratégia que ganha força diante de ameaças de invasão da China. Pequim reivindica a ilha democrática como parte de seu território e chegou a ameaçar usar a força para retomá-la.

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, anunciou nesta quarta-feira, 26, um orçamento especial de US$ 40 bilhões para compras de armas, incluindo a construção de um Taiwan Dome, um sistema de defesa aérea com capacidades avançadas de detecção e interceptação. Os Estados Unidos têm pressionado a ilha a elevar os gastos militares.

"As ameaças da China a Taiwan e à região do Indo-Pacífico estão aumentando", disse Lai. "Recentemente, vários tipos de intrusões militares, zonas cinzentas marítimas e campanhas de desinformação têm ocorrido no Japão, nas Filipinas e ao redor do Estreito de Taiwan, causando grande preocupação e angústia a todas as partes da região."

"Taiwan, como a parte mais importante e crítica da primeira cadeia de ilhas, deve demonstrar nossa determinação e assumir uma maior responsabilidade na autodefesa", afirmou, referindo-se ao arco que vai das ilhas do Mar da China Oriental, no Japão, às Filipinas.

Para 2026, Taiwan prevê elevar o orçamento de defesa a 3,3% do PIB, destinando 949,5 bilhões de dólares taiwaneses (US$ 31,18 bilhões). O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a exigir que a ilha aplicasse até 10% do PIB em defesa, proporção superior à praticada por Washington ou por seus principais aliados.

No entanto, o governo pode enfrentar dificuldades para obter a aprovação do Parlamento para os gastos propostos, já que o principal partido de oposição, o Kuomintang, que defende laços mais estreitos com a China, controla as finanças com o auxílio do Partido Popular de Taiwan.