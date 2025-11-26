Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Se tivermos que fazer do jeito mais difícil, tudo bem', diz Trump sobre Maduro e Venezuela

Agência Estado Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira, 25, que, caso seja necessário, resolverá a situação com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, "do jeito difícil". De acordo com a Fox News, a declaração foi feita a bordo do Air Force One, enquanto Trump viajava de Washington para a Flórida, onde passará o Dia de Ação de Graças.

"Se pudermos salvar vidas, se pudermos fazer as coisas do jeito mais fácil, tudo bem. E se tivermos de fazer do jeito mais difícil, tudo bem também", respondeu Trump ao ser questionado por um repórter sobre por que estava disposto a conversar com Maduro mesmo após os EUA o apontarem como líder do Cartel de los Soles, que foi incluído na lista de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs, na sigla em inglês) na segunda-feira, 24.

Maduro nega a existência do Cartel de los Soles. Em comunicado divulgado na segunda-feira, ele classificou a acusação do governo americano como uma "invenção ridícula" destinada a "justificar uma intervenção ilegítima e ilegal contra a Venezuela".

Horas antes da declaração de Trump, o portal Axios já havia revelado que o republicano comunicou a seus assessores que planejava conversar diretamente com Maduro. A ligação ainda não tem data para ocorrer. Um funcionário do governo americano, que teve a identidade preservada pelo portal, disse que a conversa está em "fase de planejamento" e que não há como prever o que Trump dirá a Maduro já que "todas as opções estão sobre a mesa". "Maduro é um narcoterrorista. Sempre comece com essa palavra se quiser representar o pensamento do presidente", disse o funcionário ao Axios.

A tensão entre EUA e Venezuela cresceu desde agosto, quando Trump ordenou o envio de tropas militares para o Caribe sob a justificativa de combater o tráfico de drogas na região. Desde o início de setembro, já foram realizados mais de 20 ataques contra embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico, o que resultou na morte de pelo menos 83 pessoas.

