Revezamento da tocha olímpica dos Jogos de Inverno 2026 começa em Olímpia

Yannick PASQUET
A tocha olímpica para os Jogos de Inverno iniciou nesta quarta-feira (26) o seu longo percurso em Olímpia, na Grécia, com destino a Milão-Cortina, na Itália, em uma cerimônia emocionante que foi perturbada pelas condições climáticas.

Entre nuvens cinzas e aparições do sol, o evento onde foram celebrados os primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade foi marcado pela emoção da nova presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry. 

A ex-nadadora, eleita em março, insistiu na mensagem de paz transmitida pelos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão realizados de 6 a 22 de fevereiro em um contexto global marcado por vários conflitos armados. 

"Estamos extremamente felizes porque esta cerimônia nos lembra hoje o que os Jogos representam (...) [eles] reúnem as pessoas, em competições pacíficas, na amizade e no respeito", afirmou.

"No mundo dividido em que vivemos hoje, os Jogos ocupam um lugar verdadeiramente simbólico. É nosso dever e nossa responsabilidade garantir que os atletas de todo o mundo possam se reunir pacificamente", acrescentou. 

Pouco antes, o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Milão-Cortina, Giovanni Malago, também havia celebrado "o ideal de harmonia, uma harmonia e unidade que reunirá toda a Itália e o mundo inteiro" durante o evento que começa em 72 dias.

Devido à chuva anunciada na sede tradicional, não foi possível proceder com o acendimento habitual da chama olímpica nesta quarta-feira, utilizando os raios de sol.

A organização usou uma tocha acesa na segunda-feira durante um ensaio, que foi conservada e entregue ao primeiro participante do revezamento, o atleta grego Petros Gaidatzis, medalhista de bronze no remo nos Jogos de Paris-2024.

A atriz grega Mary Mina passou a tocha ao atleta cercada por "sacerdotisas" com longos vestidos claros, inspirados nas vestimentas da Grécia Antiga. 

Petros Gaidatzis passou a tocha à italiana Stefania Belmondo, bicampeã olímpica de esqui cross-country (1992, 2022), e ambos percorreram juntos a distância até o também italiano Armin Zöggeler, bicampeão olímpico de luge (2006, 2010).

Posteriormente, a chama iniciará uma longa jornada com um primeiro revezamento de nove dias na Grécia, antes da cerimônia de passagem, no dia 4 de dezembro, no estádio Panatenaico, em Atenas. O revezamento italiano começará em 6 de dezembro em Roma.

Com 10.001 pessoas no revezamento, a tocha atravessará a Itália durante 63 dias, ao longo de 12.000 quilômetros, passando por locais emblemáticos como Siena, Pompeia e Veneza, até chegar em Milão em 6 de fevereiro para a cerimônia de abertura, prevista para ocorrer no estádio San Siro.

