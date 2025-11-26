Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Real Madrid vence Olympiacos (4-3) na Champions com 4 gols de Mbappé

Autor AFP
Tipo Notícia

Kylian Mbappé afastou os fantasmas da crise do Real Madrid, ao marcar quatro gols na vitória por 4 a 3 sobre o Olympiacos nesta quarta-feira (26), na Grécia, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões.

Depois que o português Chiquinho abriu o placar para os donos da casa (8'), Mbappé apareceu como um furacão para firmar um hat-trick em menos de sete minutos (22', 24' e 29').

No segundo tempo, o Olympiacos correu atrás do prejuízo. Primeiro o iraniano Mehdi Taremi diminuiu de cabeça (52'), antes de o astro francês marcar o quarto do time merengue (60').

O gol, também de cabeça, de Ayoub El Kaabi (81') recolocou os gregos no jogo e o Real Madrid de Xabi Alonso praticamente não pôde respirar até o apito final, mas conseguiu segurar o resultado para sair com a vitória.

Mbappé, com nove gols nesta Champions, é o artilheiro da competição, uma condição que já ostenta no Campeonato Espanhol, com 13 gols.

Com 12 pontos de 15 possíveis, o Real Madrid volta a subir na tabela da fase de liga da Champions, agora na quinta colocação, se recuperando da derrota para o Liverpool (1 a 0) na rodada passada.

