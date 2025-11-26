PSG vence Tottenham (5-3) na Champions League com hat-trick de Vitinha

Com um segundo tempo espetacular e um hat-trick do meia português Vitinha, o Paris Saint-Germain derrotou o Tottenham por 5 a 3 nesta quarta-feira (26), no Parque dos Príncipes, na capital francesa, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões. Com esta vitória, os atuais campeões europeus chegam a 12 pontos e sobem para a segunda colocação da fase de liga da Champions, empatados com Bayern de Munique, Inter de Milão e Real Madrid, todos três pontos atrás do líder Arsenal.

Apesar de ter escalado o jovem Quentin Ndjantou como atacante, o PSG começou dominando a partida e até criou algumas chances perigosas, mas foi o brasileiro Richarlison quem abriu o placar para o time londrino pouco depois da meia hora de jogo, finalizando uma bela jogada coletiva de ataque com uma cabeçada à queima-roupa (35'). O Tottenham achou que iria para o intervalo em vantagem, mas no último minuto, Vitinha apareceu para empatar com um chute de pé direito no ângulo, de fora da área (45'). Os visitantes voltaram a ficar na frente no início do segundo tempo, com uma cabeçada do francês Randal Kolo Muani após um escanteio que a defesa parisiense não conseguiu afastar (50'), mas Vitinha empatou mais uma vez, desta agora um chute de pé esquerdo da entrada da área (53'). A virada se consumou alguns minutos depois, quando o Paris Saint-Germain recuperou a bola numa saída dos londrinos. Um belo passe de calcanhar de João Neves deixou Fabián Ruiz cara a cara com o goleiro Guglielmo Vicario, e o espanhol finalizou com tranquilidade para o fundo das redes (59'): 3 a 2 para o time francês.